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Для Украины принципиально реализовать все рекомендации Еврокомиссии на пути в ЕС, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Для Украины принципиально реализовать все семь рекомендаций Еврокомиссии и выполнить необходимое на этом этапе на пути в ЕС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Провел сегодня длительное совещание с дипломатами, чиновниками, представителями Верховной рады по подготовке нашего государства к политическому решению Европейского Совета о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Наши шаги и наши решения", - заявил он. 

Зеленский добавил, что правительство работает над тем, чтобы получить безусловное решение о начале переговоров.

"Для Украины это принципиально - реализовать все рекомендации Еврокомиссии, которые были предоставлены, все семь рекомендаций, и выполнить необходимое на этом этапе нашего пути в Европейский союз. Успех нашего государства и людей - экономический, социальный, успех в развитии отношений Украины с миром - может быть только как общий успех всей Европы", - заявил президент. 

Он добавил, что ради этого Украина постепенно, не останавливаясь даже во время полномасштабной войны, усиливает институты и законодательные нормы.

"И я благодарен всем, кто помогает это делать, кто поддерживает соответствующие решения, кто их внедряет", - подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

В своем отчете 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для начала переговоров нужно согласие всех лидеров.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина сказала РБК-Украина, что есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет после начала переговорного процесса.

Кроме того, президент Украины Зеленский 8 ноября подписал указ, в котором обязал власти Украины подготовиться к переговорам по вступлению в ЕС.

Подробно о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВступление в ЕС