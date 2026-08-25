В Украине придумали, как "прокачать" детекторы дронов

Отмечается, что после модернизации "Чуйка 3.0" получает четвертый частотный диапазон - от 6 до 8,8 ГГц.

Также расширяется диапазон 3,3 ГГц: если раньше он работал в пределах 2870–4080 МГц, после модернизации – 2860–4500 МГц. То есть, устройство начинает "видеть" более широкий спектр частот и работает уже с четырьмя диапазонами.

Как работает модернизация

При необходимости пользователь может передать свою "Чуйку 3.0" команде BlueBird Tech. Инженеры устанавливают дополнительный модуль для нового диапазона, соответствующую антенну и батарею, а также модернизируют существующий модуль и антенну 3,3 ГГц.

После этого владелец получает обратно свою же "Чуйку 3.0", но уже с расширенными характеристиками. Модернизация детектора дронов "Чуйка 3.0" доступна для моделей, приобретенных с апреля 2026 года, а именно версии 1.3.8.

Интересно, что инженеры уже работают над возможностью прокачать и другие версии "Чуйки 3.0". Примерный срок апгрейда – до двух недель. Пользователи могут записаться на модернизацию через мобильное приложение BlueBird Tech или через менеджеров компании.