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В Украину прибыла делегация США, отвечающая за оборонную стратегию

Среда 03 апреля 2024 23:06
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В Украину прибыла делегация США, отвечающая за оборонную стратегию Фото: в Украину прибыла делегация США, отвечающая за оборонную стратегию (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украину в среду, 3 апреля, прибыли представители Комиссии по Национальной оборонной стратегии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как рассказали в ведомстве, во время встречи с делегатами были обсуждены массированные воздушные атаки со стороны Российской Федерации на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины с использованием ракет, "Шахедов" и КАБ.

В частности, украинская сторона акцентировала, что, прежде всего, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны, увеличении количества артиллерии и дальнобойного оружия. Поэтому решение Палаты представителей Конгресса о помощи Украине крайне важно.

"Очень важно, что наши нации вместе. Ваш визит – это еще один сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов", – сказал руководитель Офисе президента Андрей Ермак.

Рассмотрение помощи Украине в Конгрессе

Напомним, Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение.

Против сенатского законопроекта выступал спикер Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также находились жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Зеленский на днях в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте. До этого украинский президент провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей.

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