В Украине презентовали пожарного робота: ГСЧС показала, на что он способен

Украинские спасатели сегодня, 5 июля, получили первый пожарный робот от украинского производителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

Роботизированный комплекс передан на благотворительной основе. Как оказалось, он не только тушит пожары, но и может транспортировать экипировку и работать как тягач.

Во время передачи нового оборудования спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии.

"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо партнерам за важную и необходимую поддержку!", - отметили в ГСЧС.