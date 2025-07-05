В Украине презентовали пожарного робота: ГСЧС показала, на что он способен
Украинские спасатели сегодня, 5 июля, получили первый пожарный робот от украинского производителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.
Роботизированный комплекс передан на благотворительной основе. Как оказалось, он не только тушит пожары, но и может транспортировать экипировку и работать как тягач.
Во время передачи нового оборудования спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии.
"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо партнерам за важную и необходимую поддержку!", - отметили в ГСЧС.
Заметим, что это не впервые робот заступает на службу к спасателям. В частности, в прошлом году спасатели задействовали к ликвидации пожара, который возник в результате удара РФ специального робота - Magurus Wolf R1.
Этот робот был производства немецкой компании и предназначался для дистанционного тушения пожаров в опасных местах, где есть угроза жизни и здоровью спасателей.
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