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В Украине презентовали пожарного робота: ГСЧС показала, на что он способен

Украина, Суббота 05 июля 2025 20:08
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В Украине презентовали пожарного робота: ГСЧС показала, на что он способен Фото: украинские спасатели получили первого отечественного пожарного робота ()
Автор: Карина Левицкая

Украинские спасатели сегодня, 5 июля, получили первый пожарный робот от украинского производителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

Роботизированный комплекс передан на благотворительной основе. Как оказалось, он не только тушит пожары, но и может транспортировать экипировку и работать как тягач.

Во время передачи нового оборудования спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии.

"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо партнерам за важную и необходимую поддержку!", - отметили в ГСЧС.

Заметим, что это не впервые робот заступает на службу к спасателям. В частности, в прошлом году спасатели задействовали к ликвидации пожара, который возник в результате удара РФ специального робота - Magurus Wolf R1.

Этот робот был производства немецкой компании и предназначался для дистанционного тушения пожаров в опасных местах, где есть угроза жизни и здоровью спасателей.

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ГСЧС
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