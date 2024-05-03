В Украине презентовали обновленный реестр договоров о межмуниципальном сотрудничестве

По ее словам, договоры межмуниципального сотрудничества понемногу становятся привычными для украинских общин, поскольку позволяет предоставлять жителям большее количество административных и социальных услуг. Впрочем, довольно долгое время такие договоры приходилось регистрировать чуть ли не в ручном режиме.

"Общества присылали в Министерство огромный экземпляр соглашения и это соглашение регистрировалось сотрудниками прямо в эксель таблицы. Следовательно, из-за неудобства это не очень способствовало росту количества таких договоров. Если простыми словами - из-за такого неудобства общины могли не запускать общую школу, поликлинику, медицинскую лабораторию". ЦНАП, и тем более – культурные пространства. А упрощение процесса регистрации таких договоров будет способствовать увеличению такого сотрудничества”, – пояснила Шуляк.

По ее словам, ныне наиболее популярная область применения межмуниципального сотрудничества - образовательная инклюзия. В частности, это позволяет привлекать средства на учебные заведения для детей с инклюзией, содержать инклюзивно-ресурсные центры для их обслуживания. Еще одна популярная сфера - медицинская. Речь идет о закупке медицинского оборудования и создании медицинских лабораторий, чтобы жителям не приходилось для анализов куда-то выезжать.

"Имеем еще один цифровой инструмент, еще одно цифровое решение, которое будет нам помогать продвигать реформу децентрализации и делать Украину еще на один шаг ближе к стандартам региональной политики Европейского Союза, где межмуниципальное сотрудничество играет важную ключевую роль во всех происходящих внутри процессов. А для Украины это еще возможность выравнивания региональных диспропорций, поскольку война очень значительно усилила социально-экономический разрыв между нашими регионами", - отметила Шуляк.

Парламентарий добавила, что обновленный реестр также будет способствовать восстановлению пострадавших регионов. Он уже синхронизируется с геоинформационной системой регионального развития, позволяющей отслеживать общие проекты общины, анализировать их статус, прогресс и эффективность.

Поэтому, заверила нардеп, это может стать дальнейшим бустером для создания еще большего количества проектов, а горизонтальное сотрудничество общин станет привычным не только для определенного количества общин, но и для всех общин Украины. То есть, не отдельно выделенного территориального общества, но и целой локации территориальных общин.

Сотрудничество тергромад позволяет экономить ресурсы, поэтому это перспективный и главный действенный инструмент для реализации сложных и масштабных проектов. Анализируя договоры сотрудничества, становится ясно, что существенно возрастает их география, а формы сотрудничества усложняются.

По ее словам, растет и количество договоров о совместном финансировании коммунальных учреждений, поскольку большой проблемой было содержание того или иного объекта непосредственно одной общиной. Без сомнения, отметила Шуляк, в общинах больших масштабов проблема финансовых ресурсов меньше. Но для небольших она достаточно существенна.

Напомним, в 2021 году общины заключили 145 договоров межмуниципального сотрудничества, в 2022 году их по понятным причинам стало меньше, но уже в 2023 году количество договоров начало постепенно расти.