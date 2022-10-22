В Украине объяснили, куда пойдут деньги, которые в следующем году будет выделять ЕС

Средства, которые в следующем году будет выделять ЕС, Украина будет тратить на поддержку существования государства и покрытие недостачи бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время эфира национального телемарафона.

"Это важное решение. Это результат более чем полугодовых переговоров с ЕС. Эти средства будут направляться в государственный бюджет Украины для поддержания существования государства, покрытия недостачи бюджета", - заявила Стефанишина.

По ее словам, речь идет о социальных, медицинских и пенсионных выплатах. Они необходимы для обеспечения финансовой стабильности государства и выполнения базовых функций.

"Также рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на восстановление государства, в частности, энергетической инфраструктуры", - добавила Стефанишина.