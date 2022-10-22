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В Украине объяснили, куда пойдут деньги, которые в следующем году будет выделять ЕС

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Украина, Суббота 22 октября 2022 17:29
В Украине объяснили, куда пойдут деньги, которые в следующем году будет выделять ЕС Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Средства, которые в следующем году будет выделять ЕС, Украина будет тратить на поддержку существования государства и покрытие недостачи бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время эфира национального телемарафона.

"Это важное решение. Это результат более чем полугодовых переговоров с ЕС. Эти средства будут направляться в государственный бюджет Украины для поддержания существования государства, покрытия недостачи бюджета", - заявила Стефанишина.

По ее словам, речь идет о социальных, медицинских и пенсионных выплатах. Они необходимы для обеспечения финансовой стабильности государства и выполнения базовых функций.

"Также рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на восстановление государства, в частности, энергетической инфраструктуры", - добавила Стефанишина.

Напомним, что Украина может рассчитывать на 18 млрд евро от ЕС в следующем году.

Только на днях Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Это первая часть пакета на 5 млрд евро, который, в свою очередь, является частью общего пакета на 9 млрд евро, о котором было объявлено еще весной.

Кроме того, Брюссель выделил еще 500 млн евро безвозвратной помощи , а также согласовал начало тренировочной миссии для украинских военных.

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