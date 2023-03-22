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В Украине воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали взлет российского МиГ-31К

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Украина, Среда 22 марта 2023 09:17
В Украине воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали взлет российского МиГ-31К Фото: в Украине 22 марта масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине утром 22 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали активность российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины около 9:10.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет российского истребителя МиГ-31К, который может быть вероятным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал", и самолета сопровождения. Авиация поднялась в небо около 9:00 с аэродрома "Мачулищи".

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:15

В Украине воздушная тревога. В Беларуси зафиксировали взлет российского МиГ-31К

Напомним, Россия в ночь на 22 марта атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 16 дронов из 21, которые запустил враг.

Вражеские беспилотники атаковали общежития и лицей в городе Ржищев Киевской области. Известно о трех погибших и семерых раненых.

В Житомирской области вражеские дроны повредили объект инфраструктуры.

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