Украине нужно побыстрее принять закон об отходах добычи: почему это важно

Какими должны быть условия для переработки

По словам Оринчак, законопроект об управлении отходами добывающей промышленности должен создать условия для переработки сопутствующих полезных ископаемых в Украине с привлечением западных технологий и должен быть принят как можно скорее. Но новые правила не должны вводить двойную финансовую нагрузку на компании.

Речь идет о законопроекте №12180 "Об управлении отходами добывающей промышленности": этот документ не набрал достаточного количества голосов в первом чтении, а сейчас на его основе готовится новая редакция.



Эксперт отмечает, что в законопроекте должны появиться важные нормы по работе с хвостохранилищами и шламохранилищами. Они будут касаться не только металлургии и титановых руд, но и углеводородов и других полезных ископаемых.

"Каждое полезное ископаемое, даже сопутствующее, имеет ценность", - подчеркнула она.

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Нужны ли обязательные взносы в спецфонд

В то же время в НАГПУ обращают внимание на риск двойной финансовой нагрузки. Ведь в предыдущей редакции законопроекта для добывающих компаний предлагалось одновременно сохранить экологический налог и ввести обязательные взносы в специальный фонд на 30 лет.



"Вы еще фактически не закончили добычу, но уже должны ежегодно платить в спецфонд. Мы считаем, что это большая финансовая нагрузка на компании", - подчеркнула Оринчак.



В НАГПУ призывают представителей добывающей отрасли приобщаться к законотворческому процессу, чтобы будущие правила одновременно стимулировали переработку отходов и привлечение новых технологий, но не создавали чрезмерного финансового давления на бизнес.