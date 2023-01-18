Украине нужно готовить контракты на импорт газа, - эксперты

В 2023 году спрос на природный газ в ЕС снизится на 14% до 340 млрд кубометров м в результате сокращения его поставок из РФ, как трубопроводным путем, так и через LNG-терминалы. В таких условиях Украине импортировать природный газ с европейского рынка будет достаточно сложно из-за высокой конкуренции.

"Таким образом "Нафтогаз Украины" следует заключать контракты на импорт голубого топлива уже в первом квартале 2023 года. Кроме того, желательно, чтобы эти контракты были среднесрочными и предусматривали поставки в IV квартале текущего года", - считает ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

В НАК "Нафтогаз Украины" на запрос РБК-Украина пока не прокомментировали планы по закупке газа. Но он сейчас отбирается из хранилищ, а внутренняя добыча падает. За год она сократилась в общем на 6% - с 19,8 до 18,5 млрд кубометров. Кроме того, расход газа увеличился из-за того, что он активнее используется из-за повреждений объектов гидроэнергетики, ТЭС и ТЭЦ - уголь при генерации заменяется на газ.

Директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский уверен, что необходимо как можно скорее готовить подписание долгосрочных контрактов на закупку газа. Причем эти контракты должны быть связаны с механизмом общей закупки газа Евросоюзом, применять который было решено осенью прошлого года.

ЕС намерен в 2023 году по общим контрактам закупить до 15% запасов или порядка 13,5 млрд кубометров. "Надо готовить долгосрочный контракт, возможно, на общей платформе с ЕС. Но, по моему мнению, совместно они (ЕС - ред.) еще не начали закупать", - отметил Униговский.

В то же время директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что долгосрочные контракты пока вряд ли будут заключаться, поскольку ситуация очень неопределенная, а вот среднесрочные вполне возможны. По его словам, переговоры о закупке газа уже ведутся, но информация об их процессе и результатах, если он уже есть, пока не разглашаются из соображений безопасности.

По мнению Рябцева, вероятно, что в текущем году газ будут закупать как и раньше на биржах по спотовым ценам. Но для оплаты импорта НАК нужны средства, которых пока нет. "И я думаю, что часть импорта пойдет за кредитные средства или как товарный кредит. Но это не лучший вариант, конечно", - отметил эксперт.