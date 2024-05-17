Украина нуждается в западных системах ПВО для поражения разведывательных БПЛА россиян, - ISW

В ведомстве сослались на сообщение Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) от 14 мая. В нем говорится о том, что Украина была вынуждена компенсировать уменьшение поставок зенитных ракетных комплексов. Эта нехватка позволила российским разведывательным дронам свободнее залетать в тыловые районы страны, в частности летать над Харьковом, и оптимизировала разведывательный огневой комплекс российских войск.

В RUSI сообщили, что на протяжении большей части полномасштабного вторжения, достаточно обеспеченные Вооруженные силы Украины были способны ограничить возможности российских разведывательных беспилотников. Но сокращение поставок зенитных перехватчиков, заставило Силы обороны принимать все более сложные решения по развертыванию противовоздушной обороны над критически важными объектами инфраструктуры в тылу или в прифронтовых зонах.

В отчете ISW также напомнили, что российские войска проводили широкомасштабную воздушную кампанию против города Харькова во время наступательных операций на севере Харьковской области и использовали удары планерных бомб для обеспечения российских наземных маневров в области. Также в отчете напомнили, что россияне использовали удары планерных бомб с тактической целью во время захвата Авдеевки.

"Украинские войска нуждаются в перехватчиках противовоздушной обороны западного производства, чтобы уничтожать российские разведывательные беспилотники в тылу и на передовой, а также разгромить оптимизированную российскую ПВО, которая обеспечивает российское тактическое продвижение вдоль фронта", - говорится в отчете ISW.