От -16 до +35. Синоптики спрогнозировали "сценарий" для погоды в октябре

Погода в октябре 2023 в Украине может быть кординально разной - от жарких "плюсов" до арктических "минусов". По данным синоптиков, второй месяц осени будет с осадками в пределах нормы и теплее обычного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Каким был октябрь в Украине в прошлые годы

По наблюдениям синоптиков, обычно погода в октябре в Украине развивается по следующему сценарию:

средняя месячная температура составляет 6-13°, в Карпатах 4-5° тепла;

абсолютный максимум температуры составляет 26-34°, в Крыму до 35°, в горных районах местами 20-21° тепла;

абсолютный минимум температуры - 4-16° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23° мороза, на юге Крыма 0-3° мороза.

При этом среднее количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.

Каким может быть октябрь 2023 года в Украине

Средняя месячная температура предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

Рекорды погоды в Киеве

Погода в Киеве постоянно устанавливает новые рекорды. Так, 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 градусов тепла. Таким образом был побит столетний рекорд.

Кроме того, в июне в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил показатель 2012 года. В июле Киеве был установлен рекорд по количеству дождей. Он превысил предыдущий показатель, установленный в 2007 году.

Что касается августа, то в Киеве рекорды погоды фиксировались три дня подряд. Как раз 29 августа были установлены сразу три климатических рекорда. А 28 августа температура поднялась до 35,7 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.