В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине постепенно растет из-за усиления морозов. Более стремительный рост ожидается с началом рабочей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
При этом дефицит электроэнергии несколько снизился благодаря увеличению производства, однако до сих пор сохраняется на существенном уровне. Имеющийся объем производимой электроэнергии еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.
Отмечается, что вырабатываемая электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. При этом в Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.
Лимиты потребления доведены до всех областей. Однако ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только в период с 16:00 до 20:00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.
К сожалению, из-за масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения. Специалисты разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов.
Кроме того, после ремонта в сеть вернулись два блока на ТЭС. Одновременно один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран.
Как сообщалось ранее, в Киеве и Киевской области частично вернули стабилизационные отключения электроэнергии, хотя раньше обещали не выключать свет до 16:00.
К тому же, в YASNO заявили, что в Киеве не планируют вводить экстренные отключения света, несмотря на похолодание.
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