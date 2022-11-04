В Украине усилят защиту объектов критической инфраструктуры: подробности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий ряд изменений в некоторые законы о формировании и реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Согласно документу, Госспецсвязи будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры Украины.
"Уже идет работа над созданием перечня объектов критической инфраструктуры. Также будет сформирован и наполнен реестр объектов критической информационной инфраструктуры", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
По его словам, это позволит проанализировать уровень их защищенности и усилить устойчивость там, где необходимо, более эффективно выявлять угрозы и предотвращать их, обеспечивать постоянную и надежную защиту таких объектов. Щиголь добавляет, что у службы есть все необходимые инструменты, техническая база и достаточный кадровый потенциал для эффективного выполнения возложенных на нее новых задач.
Служба должна обеспечить системную работу по защите объектов критической инфраструктуры и объектов критической информационной инфраструктуры. Согласно закону, Госспецсвязи будет осуществлять полномочия уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры Украины во время действия военного положения, а также в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены.
Напомним, что атаки России на объекты энергетической инфраструктуры в Украине - это акты террора. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен уверена, что это военные преступления.
Ранее сообщалось, что российская армия с августа терпит неудачи на поле боя в Украине. По данным британской разведки, из-за этого в Москве решили наносить удары по гражданским объектам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.