В Украине заметили птиц из Арктики: в Одесской области зимует стая редкого вида

Почему эти птицы прилетели в Одесскую область

По словам ученого, чернозобики выбирают для зимовки участки воды без льда, где есть достаточно корма.

"Чернозобик - небольшая прибрежная птица семейства барашковых. Сейчас в нацпарке "Тузловские лиманы" зимует несколько сотен птиц. Они ищут на наших лиманах акватории без льда, где есть еда", - рассказал Русев.

Он также отметил, что через заповедник на юге Одесской области ежегодно осенью пролетают тысячи чернозобиков на пути в Африку. Большинство из них уже добрались до теплых регионов, однако часть осталась зимовать в Украине.

Эффект "мультфильма" на воде

На видео, которое обнародовал ученый, видно, как стая маленьких птиц стремительно передвигается по мелководью в поисках пищи. Из-за быстрых синхронных движений возникает впечатление "мультяшной картинки".

Видео стаи чернозобика можно просмотреть по ссылке.

Стая чернозобика в "Тузловских лиманах" (скриншот из видео)

Чернозобик: что это за птица

Чернозобик (Calidris alpina), - небольшой кулик семейства барашковых. Масса тела птицы - до 80 г, длина - до 22 см, размах крыльев - 35-40 см.

В брачном наряде верх головы, спина и плечи имеют рыжевато-бурую окраску с черными пятнами, нижняя часть головы, шея и волосы - белые с черными черточками. Клюв и ноги - черные, клюв слегка загнут книзу.

Гнездится этот вид по всему побережью Северного Ледовитого океана. Птицы из Северной Европы и Азии совершают дальние миграции в Африку и Юго-Восточную Азию, а североамериканские - к побережью Атлантики и Тихого океана.

В Украине побережник черногрудый встречается во время сезонных миграций и зимовки, в частности в дельте Дуная и на Сиваше.