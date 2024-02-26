В Украине смягчат условия для назначения субсидий: кого это касается

Согласно проекту, жилищная субсидия не будет назначаться при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, если ее сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен). Сейчас субсидия не назначается, если общая сумма задолженности по оплате всех жилищно-коммунальных услуг превышает указанную величину.

Проектом акта предлагается дополнить положение нормой, что при смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы самостоятельно пересматривают жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть, без обращения заявителя.

Также вносятся изменения в порядок в части уточнения нормы проведения перерасчета размера льгот в случае смерти члена семьи льготника независимо от представления льготником соответствующего заявления.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.