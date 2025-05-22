В Украине улучшат условия для получения субсидий: кого это касается

Расходы на коммунальные услуги являются существенной нагрузкой на бюджет каждой семьи. И большие семьи не являются исключением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.
Минсоцполитики предлагает улучшить условия получения жилищных субсидий таким категориям семей:
Для этих семей жилищные субсидии будут предоставляться в случае:
Проектом акта предлагается пересмотреть и актуализировать установленный размер просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, и установить его на уровне одной минимальной заработной платы по состоянию на начало года,
"Государственная поддержка в виде жилищных субсидий помогает избежать финансовой перегрузки и сосредоточиться на уходе за детьми. Также улучшенные условия субсидирования создают положительный пример для других семей, которые рассматривают возможность создания детского дома семейного типа или взять ребенка в приемную семью, под опеку или попечительство и способствуют популяризации этих моделей воспитания", говорится в документе.
Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.
Размеры назначенных субсидий в Украине пересматриваются дважды в год - в марте и августе
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