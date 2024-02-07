В Украине продлили военное положение и появится новый род войск: новости за 6 февраля

Война России против Украины: последние новости

Город Губкин Белгородской области попал под "атаку" беспилотников. Власти сообщили, что один БПЛА упал и взорвался, повреждены 4 дома.

Россияне ударили по Золочеву в Харьковской области. Вражеская атака по гостинице унесла жизни двухмесячного младенца. Еще три женщины ранены.

На Купянском направлении пока не зафиксировано продвижений российских войск, а взимаемые оккупантами резервы идут на замену уже уничтоженных.

США планируют удвоить производство артиллерийских снарядов для передачи Украине

Начальник отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что армия намерена удвоить производство артиллерийских снарядов, которое используется в Украине, до октября этого года.

По его словам, производство 155-мм артиллерийских снарядов в США должно вырасти с 28 тысяч (с октября прошлого года – последнего месяца, за который были опубликованы точные цифры) до примерно 37 тысяч в апреле и уже около 60 тысяч в октябре текущего года.

Совет ЕС и Европарламент согласовали пакет помощи Украине на 50 млрд евро

Совет Европейского союза и Европарламент достигли предварительного согласия по созданию нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility на 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Предварительное согласие подлежит одобрению этими органами.

Украинский фонд объединит бюджетную поддержку ЕС в единственный инструмент, который позволит оказывать широкую, предполагаемую и гибкую помощь для Украины в течение этих четырех лет, адаптированную к беспрецедентным вызовам, связанным с войной.

Украина вывела из строя треть Черноморского флота РФ

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения вывели из строя около 33% Черноморского флота России.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подлодку.

У короля Британии Чарльза III рак обнаружили на ранней стадии

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

"Все наши мысли - с ним и его семьей. К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии", - сказал он.

Чарльз планирует продолжать выполнять большую часть своей личной работы как монарх, включая еженедельные аудиенции с премьер-министром и работой с государственными документами, и Сунак сказал, что он находится в постоянном контакте с королем.

Военное положение и мобилизацию в Украине продолжили в десятый раз

Верховная Рада 6 февраля продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Таким образом, этот правовой режим будет действовать еще, по меньшей мере, до 13 мая 2024 года.

Оператор дронов ГУР раскрыл детали ликвидации ракетного катера "Ивановец"

Российский ракетный катер "Ивановец" был затоплен в результате атаки десяти морских дронов MAGURA, шесть из которых поразили цель.

За атакой стоит секретное украинское подразделение. Один из операторов дронов сообщил CNN, что дроны MAGURA имеют длину всего несколько метров и двигаются водными моторами, но у них большая дальность действия - около 800 километров, что дает его подразделению возможность запускать свои дроны с больших участков береговой линии Украины для миссий. против крымских объектов

Зеленский поручил Кабмину и Генштабу создать новый род войск

"Кабинета министров с привлечением Генерального штаба проработать вопросы создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", -говорится в указе президента.

Использует как оружие. Байден обвинил Трампа в препятствовании одобрению соглашения по границе

"Я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не хочет решить проблему, он хочет получить выгоду из нее. Кому служат республиканцы? Трампу или американскому народу? Они хотят решить проблему или использовать как оружие в политических целях. Я служу американском народе и я здесь, чтобы решить проблему", – заявил президент США.

ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области

Украинский флаг подняли бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, сообщает DeepState.

"Несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также большое внимание сосредотачивает на переправе и правом берегу", - добавили в DeepState.