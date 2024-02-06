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Использует как оружие. Байден обвинил Трампа в препятствовании одобрению соглашения по границе

Вторник 06 февраля 2024 20:39
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Использует как оружие. Байден обвинил Трампа в препятствовании одобрению соглашения по границе Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп виновен в том, что в Штатах не работает миграционная система.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Байден заявил во время пресс-конференции во вторник, 6 февраля.

"Наша миграционная система сломана. Я дал указание команде провести переговоры с конгрессменами, чтобы починить эту систему. Они работали круглосуточно и достигли двухпартийной договоренности. Это самые жесткие меры по защите нашей границы. Теперь нужно, чтобы это дошло до зала Сената", - сказал Байден. .

По его мнению, Дональд Трамп использует миграционный вопрос как собственное оружие и хочет запугать республиканцев, чтобы они голосовали против этого соглашения.

"Я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не хочет решить проблему, он хочет получить выгоду из нее. Кому служат республиканцы? Трампу или американскому народу? Они хотят решить проблему или использовать как оружие в политических целях. Я служу американском народе и я здесь, чтобы решить проблему", – заявил президент США.

В то же время Байден заявил, что в случае, если законопроект провалится, он вынесет этот вопрос на рассмотрение американского народа.

Проблемы с границей США и Мексики

Одной из основных проблем является рост количества нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США. Это связано с разными факторами, включая бедность, насилие и преследование в странах Центральной Америки и Мексики.

Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, но республиканцы в Сенате потребовали изменения законопроекта, чтобы включить в него более радикальные предложения по защите границы с Мексикой.

Позже губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей по защите южной границы США от наплыва мигрантов. По его словам, он готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг границы с Мексикой.

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