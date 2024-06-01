В Украине продлили графики отключения света 1 июня

В Украине продлили время отключений света 1 июня. Его увеличили на час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго .

"Сегодня срок действия лимитов на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменен", – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать по всей Украине с 18:00 до 24:00.

"При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений", – добавили в "Укрэнерго".

Атака РФ на энергетику Украины

Российские войска в ночь на 1 июня шестой раз, начиная с первой атаки, произошедшей 22 марта, обстреляли энергообъекты в Украине. Под удар попала энергоинфраструктура сразу в пяти регионах Украины.

В частности, оккупанты атаковали две ТЭС и две гидроэлектростанции. В частности, в Запорожье временно перекрыли движение через Днепровскую ГЭС.