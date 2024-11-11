В Украине начинает работу миссия МВФ: что в планах

Как отметил депутат, по маякам по состоянию на сейчас у Украины все хорошо, многое сделали даже заранее.

"А вот интересно, как наши власти будут объяснять, что уже 28-й день налоговый закон не подписан… который сами же обещали партнерам еще в сентябре", - добавил Железняк.

Напомним, в 2024 году МВФ может выделить еще один транш Украины на 1,1 млрд. долларов по результатам шестого пересмотра программы на 15,6 млрд долларов на 2023-2027 годы.

На прошлой неделе глава НБУ Андрей Пышный заявил, "интенсивность взаимодействия с МВФ напоминает спринтерский темп на марафонской дистанции - вскоре заработает следующая миссия". НБУ полностью готов к шестому пересмотру программы, сказал он.

Напомним, в октябре МВФ обновил базовый и отрицательный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.

Негативный сценарий предполагает более интенсивные боевые действия и завершение войны в середине 2026 года, что приведет к падению экономики в 2025 году и стагнации в последующие годы.

Обновленный совокупный дефицит финансирования в сценарии спада оценивается в 187,1 млрд долларов, что на 35,7 млрд долларов выше базового прогноза на 2023-2027 годы (151,4 млрд долларов), что требует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга.

В октябре Украина получила транш от МВФ в 1,1 млрд долларов. Это уже третий транш МВФ с начала года. В марте Украина получила на 900 млн. долларов в марте и 2,2 млрд. долларов в июле. Общая сумма с начала года достигла 4,2 млрд долларов.