По Украине начали закрывать школы на карантин: где бушует грипп

Из-за стремительного роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине все больше регионов вводят карантинные мероприятия. В отдельных городах закрывают школы и детсады, а в больницы госпитализируют больше больных.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
В городе Черноморск школы и детские сады закрыли на карантин. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за превышения 20-процентного порога заболеваемости среди детей. Ограничения продлятся с 4 по 14 февраля.
В Ровенской области из-за обострения заболеваемости 28 школ переведены на дистанционное обучение, из них 7 - в Ровно. За последнюю неделю зарегистрировано 8575 случаев заболевания, что на 25% больше, чем раньше, и на 22% превышает эпидемический порог. Медики отмечают, что среди возбудителей преобладают вирусы гриппа А и В.
В Черновцах из-за высокого уровня заболеваемости закрыли на карантин гимназию №11. Ученики перешли на дистанционное обучение из-за более 20% больных ОРВИ. Также на онлайн-обучении находятся ученики 7-го лицея и 5-й гимназии. Всего в регионе зафиксировано 6220 случаев ОРВИ, что на 27% больше, чем неделей ранее, и превышает эпидемический порог на 42,6%.
Во Львовской области зарегистрировано более 10 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. В больницах находятся более 100 госпитализированных, включая 80 детей. Врачи призывают вакцинироваться и соблюдать санитарные нормы.
Уровень заболеваемости в регионе вырос на 10%, но он пока ниже эпидемического порога на 14%. Самый высокий уровень инфекционной активности зафиксирован в Бердичевском районе. Больницы принимают все больше пациентов с осложнениями.
В течение недели в столице зафиксировано 11 565 случаев гриппа и ОРВИ, что на 22,7% больше, чем на предыдущей неделе. Особенно стремительно выросла заболеваемость среди детей - на 34,5%, а среди школьников - на 46,3%. Медицинские учреждения разворачивают дополнительные койки для пациентов.
Заболеваемость в Тернопольской области выросла на 6,6% за неделю, госпитализированы 205 человек - на 30,6% больше, чем неделей ранее. Врачи рекомендуют ограничить массовые мероприятия и усилить санитарный контроль в учебных заведениях.
В медицинские учреждения обратились 5083 больных ОРВИ, что на 44,6% больше, чем неделей ранее. В связи с ухудшением ситуации областная администрация рекомендует работодателям перевести часть работников на дистанционный режим работы.
Врачи отмечают необходимость соблюдения гигиенических мероприятий: мытье рук, проветривание помещений, избегание скоплений людей. Самой эффективной защитой от гриппа и COVID-19 остается вакцинация. Важно также своевременно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах болезни.
Ранее РБК-Украина писало, что грипп продолжает активно распространяться в 22 областях Украины, и с начала эпидемического сезона инфекцию подхватили почти 2 миллиона граждан. По информации Минздрава, в Тернопольской и Черновицкой областях уровень заболеваемости несколько превысил эпидемический порог.
Также мы рассказывали, что 31 января в селе Татаров Ивано-Франковской области из-за роста случаев сезонного гриппа дирекция гимназии решила временно приостановить учебный процесс. Каникулы продлятся с 3 по 7 февраля.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения Киевского городского, а также Закарпатского, Черниговского, Черновицкого, Тернопольского, Житомирского, Львовского областных центров контроля и профилактики болезней; руководителя Ровенской ОГА Александра Коваля; городского головы Черноморска Василия Гуляева; комментарий заместителя начальника управления образования Черновицкого городского совета Алены Онофрей Медиа агентству АСС.
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