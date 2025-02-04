По Украине начали закрывать школы на карантин: где бушует грипп

Одесская область

В городе Черноморск школы и детские сады закрыли на карантин. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за превышения 20-процентного порога заболеваемости среди детей. Ограничения продлятся с 4 по 14 февраля.

Ровенская область

В Ровенской области из-за обострения заболеваемости 28 школ переведены на дистанционное обучение, из них 7 - в Ровно. За последнюю неделю зарегистрировано 8575 случаев заболевания, что на 25% больше, чем раньше, и на 22% превышает эпидемический порог. Медики отмечают, что среди возбудителей преобладают вирусы гриппа А и В.

Черновицкая область

В Черновцах из-за высокого уровня заболеваемости закрыли на карантин гимназию №11. Ученики перешли на дистанционное обучение из-за более 20% больных ОРВИ. Также на онлайн-обучении находятся ученики 7-го лицея и 5-й гимназии. Всего в регионе зафиксировано 6220 случаев ОРВИ, что на 27% больше, чем неделей ранее, и превышает эпидемический порог на 42,6%.

Львовская область

Во Львовской области зарегистрировано более 10 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. В больницах находятся более 100 госпитализированных, включая 80 детей. Врачи призывают вакцинироваться и соблюдать санитарные нормы.

Житомирская область

Уровень заболеваемости в регионе вырос на 10%, но он пока ниже эпидемического порога на 14%. Самый высокий уровень инфекционной активности зафиксирован в Бердичевском районе. Больницы принимают все больше пациентов с осложнениями.

Киев

В течение недели в столице зафиксировано 11 565 случаев гриппа и ОРВИ, что на 22,7% больше, чем на предыдущей неделе. Особенно стремительно выросла заболеваемость среди детей - на 34,5%, а среди школьников - на 46,3%. Медицинские учреждения разворачивают дополнительные койки для пациентов.

Тернопольская область

Заболеваемость в Тернопольской области выросла на 6,6% за неделю, госпитализированы 205 человек - на 30,6% больше, чем неделей ранее. Врачи рекомендуют ограничить массовые мероприятия и усилить санитарный контроль в учебных заведениях.

Закарпатская область

В медицинские учреждения обратились 5083 больных ОРВИ, что на 44,6% больше, чем неделей ранее. В связи с ухудшением ситуации областная администрация рекомендует работодателям перевести часть работников на дистанционный режим работы.

Меры профилактики

Врачи отмечают необходимость соблюдения гигиенических мероприятий: мытье рук, проветривание помещений, избегание скоплений людей. Самой эффективной защитой от гриппа и COVID-19 остается вакцинация. Важно также своевременно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах болезни.