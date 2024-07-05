В Украине начали процесс конфискации активов Медведчука и его жены

Министерство юстиции подало иск в ВАКС с просьбой конфисковать активы Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в связи с санкциями против них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции в Facebook.
Как отметили в Минюсте, Марченко и Медведчук приближены к руководству Российской Федерации. В частности, они находятся в личных дружеских связях с российским диктатором Владимиром Путиным.
К взысканию в доход государства заявлено имущество, которым супруги владеют прямо и косвенно (через физических и юридических лиц):
Ранее РБК-Украина рассказывала, что бывший нардеп Виктор Медведчук в Украине подозревается в государственной измене. Однако в 2022 году во время обмена пленными его отдали России в обмен на украинских командиров "Азова".
В начале 2024 года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance, принадлежавшую семье Медведчука. А уже в апреле АРМА позволило продать автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Медведчука.
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