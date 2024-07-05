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В Украине начали процесс конфискации активов Медведчука и его жены

Фото: Виктор Медведчук и Оксана Марченко (imdb.com)
Автор: Наталья Кава

Министерство юстиции подало иск в ВАКС с просьбой конфисковать активы Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в связи с санкциями против них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции в Facebook.

Как отметили в Минюсте, Марченко и Медведчук приближены к руководству Российской Федерации. В частности, они находятся в личных дружеских связях с российским диктатором Владимиром Путиным.

К взысканию в доход государства заявлено имущество, которым супруги владеют прямо и косвенно (через физических и юридических лиц):

  • 24 автомобиля;
  • два воздушных судна (самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427);
  • прогулочное судно типа Azimut benetti spa, название судна – "Романс 1";
  • более 20 объектов недвижимости;
  • корпоративные права 22 юридических лиц (облэнерго, телеканалы и т.п.);
  • имущественные права на восемь торговых марок;
  • денежные средства Медведчука и Марченко в эквиваленте около 1,9 млн. грн.;
  • более 1000 единиц историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью).

Имущество Медведчука

Ранее РБК-Украина рассказывала, что бывший нардеп Виктор Медведчук в Украине подозревается в государственной измене. Однако в 2022 году во время обмена пленными его отдали России в обмен на украинских командиров "Азова".

В начале 2024 года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance, принадлежавшую семье Медведчука. А уже в апреле АРМА позволило продать автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Медведчука.

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