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В Украине начали проверять переселенцев: зачем это нужно

Фото: министр социальной политики Украины Оксана Жолнович (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики Украины Оксану Жолнович в интервью "Суспільному".

Она отметила, что человек, который вернулся домой, в свое постоянное место жительства, перестает быть переселенцем. Поэтому его должны лишить выплат, предназначенных именно для ВПЛ.

Жолнович отметила, что большое количество людей по возвращении домой не снимается с регистрации, поэтому было принято решение проверять ВПЛ по спискам.

При этом правительство может предложить такому человеку другие программы финансовой поддержки.

"Если человек вернулся, он был внутренне перемещенным и у него нет работы, у него есть другие какие-то проблемы, которые он не может решить и требует дополнительной поддержки, то у нас есть программы: малообеспеченные, многодетные, та же субсидия. Мы можем помогать ему просто уже решая его конкретную проблему, которая у него возникает в месте постоянного проживания", - сказала она.

Так, человеку, зарегистрировавшемуся как ВПЛ, придет сообщение с просьбой появиться в управлении соцзащиты и подтвердить свое пребывание. Если человек не появляется в течение 10 дней, выплаты прекращаются.

"Но в случае, если он ездил куда-то отдыхать или был в командировке, возвращается позже, то он подает заявление и выплаты будут возобновлены", - добавила Жолнович.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

РБК-Украина также писало, что ВПЛ в Украине могут позволить бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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Внутренне перемещенные лицаВойна России против Украины