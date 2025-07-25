В Украине начали хоронить военнопленных, погибших при падении Ил-76 в РФ

Речь идет о 12 защитниках, которые воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

Имена погибших:

Владислав Бобровский;

Назарий Ковалик;

Деуран Тайлаков;

Ярослав Соболев;

Сергей Левкив;

Богдан Дудяк;

Иван Федека;

Ярослав Криваньо;

Иван Охапский;

Олег Кузьма;

Назар Петрикив;

Николай Трухан.

"Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня - мы провели их в последний путь. На родной земле. Дома", - пишут в бригаде.

Падение российского самолета Ил-76

24 января 2024 года в Белгородской области России потерпел крушение самолет Ил-76. После инцидента российская сторона заявила, что якобы самолет был сбит Украиной. Также в Москве начали распространять версию, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.

Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в тот день действительно был запланирован обмен пленными. В то же время информацию о наличии украинских военных в самолете в ГУР не подтвердили.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова передать тела украинских пленных, которые якобы погибли при падении самолета Ил-76.