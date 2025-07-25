В Украине начали хоронить военнопленных, погибших при падении Ил-76 в РФ

Во Львове 25 июля попрощались с двенадцатью украинскими военными, которые находились в российском плену и погибли в самолете ИЛ-76 во время транспортировки на обмен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 ОМБр имени короля Даниила.
Речь идет о 12 защитниках, которые воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады.
Имена погибших:
"Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня - мы провели их в последний путь. На родной земле. Дома", - пишут в бригаде.
24 января 2024 года в Белгородской области России потерпел крушение самолет Ил-76. После инцидента российская сторона заявила, что якобы самолет был сбит Украиной. Также в Москве начали распространять версию, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.
Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в тот день действительно был запланирован обмен пленными. В то же время информацию о наличии украинских военных в самолете в ГУР не подтвердили.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова передать тела украинских пленных, которые якобы погибли при падении самолета Ил-76.
А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что находится во взаимодействии со всеми компетентными службами по данному вопросу.
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