В Украине по-новому будут оплачивать больничные: когда и что изменится

В Украине меняются правила оплаты больничных. Работники смогут получать пособие как по основному месту работы, так и по совместительству.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

С 4 апреля 2025 года в Украине вступают в силу изменения в законодательство по общеобязательному государственному социальному страхованию. Соответствующий Закон № 4158-ІХ предусматривает расширение прав застрахованных лиц на получение выплат по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

В частности, пособие можно будет получать не только по основному месту работы, но и по совместительству. Закон не ограничивает количество мест работы, где работник может претендовать на страховые выплаты.

Также меняются правила выплат в случае потери трудоспособности из-за несчастного случая. Если работник имеет несколько мест работы, страхователь (работодатель) по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай, оплачивает первые пять дней больничного за собственные средства. Сумма компенсации составляет 100% среднего заработка независимо от страхового стажа.

Начиная с шестого дня нетрудоспособности, выплаты будет покрывать Пенсионный фонд Украины.

Эти нововведения касаются всех застрахованных лиц, в том числе предпринимателей и лиц, совмещающих трудовой договор с предпринимательской деятельностью.