В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах
Погода в Карпатах завтра, 22 декабря, ухудшится. В горах есть угроза схождения снежных лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, 22 декабря в Карпатах ожидаются снегопады и метели. Поэтому на высокогорье возможна угроза схождения снежных лавин.
Предупреждение было объявлено на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Спасатели установили в указанных регионах третий уровень опасности.
Погода на завтра
Как отмечают синоптики, завтра по всей Украине облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, днем на Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем.
Также в Карпатах ожидаются шквальные порывы ветра до 20-25 м/с.
Температура воздуха днем +1 +6 градусов, на юге до +10. Ночью столбики термометров покажут от +4 до -1 градуса.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Рождество и Новый год.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.