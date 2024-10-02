В Украине планируют производить Switchblade 600, соглашение уже подписано

Американская компания AeroVironment подписала соглашение о локализации Switchblade 600 в Украине. Украинская компания-подписант не раскрывается из соображений безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Милитарный ".
Как рассказал старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment Брет Хаш, сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным. Все начнется с отправки компонентов подсистем, то есть, простой интеграции. Позже будет локализовано все больше систем, а также усовершенствован комплекс, чтобы он стал еще лучше.
В частности договор между AeroVironment и украинской компанией должно согласовать правительство Соединенных Штатов Америки (США). Сейчас обе страны работают над этим. Это, в свою очередь, потребует около 9 месяцев времени.
Объемы будущего производства не раскрываются, впрочем, Хаш заявил, что речь идет о нескольких тысячах Switchblade 600 в год.
В частности генеральный менеджер добавил, что его компания работает над упрощением эксплуатации Switchblade. Улучшить эффективность применения можно, если тренировки будут проводиться непосредственно в Украине.
"На сегодня, согласно политике США, подготовка осуществляется за пределами Украины. Поэтому операторам приходится выезжать в Польшу, где мы имеем право проводить тренинги, или в другие места за пределами Украины. Мы пытаемся лоббировать в нашем правительстве, чтобы получить разрешение инструкторам приезжать в Украину. Сейчас у меня есть несколько человек, но они не могут обучать. Они могут только слушать и получать обратную связь. Я думаю, что это будет иметь очень большое значение, если мы упростим процесс", - пояснил он.
Во время полномасштабной войны в Украине усилила темпы производства отечественного оружия. Как пример, по словам президента Владимир Зеленского, наша страна способна производить 4 млн дронов каждый год. В частности он также недавно заявил об успешных летных испытаниях баллистической ракеты.
Тем временем глава Министерства обороны Рустем Умеров анонсировал крупную украинскую ракетную программу.
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