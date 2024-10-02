RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине планируют производить Switchblade 600, соглашение уже подписано

Фото: Switchblade 600 (AeroVironment.Inc)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания AeroVironment подписала соглашение о локализации Switchblade 600 в Украине. Украинская компания-подписант не раскрывается из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Милитарный ".

Как рассказал старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment Брет Хаш, сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным. Все начнется с отправки компонентов подсистем, то есть, простой интеграции. Позже будет локализовано все больше систем, а также усовершенствован комплекс, чтобы он стал еще лучше.  

В частности договор между AeroVironment и украинской компанией должно согласовать правительство Соединенных Штатов Америки (США). Сейчас обе страны работают над этим. Это, в свою очередь, потребует около 9 месяцев времени. 

Объемы будущего производства не раскрываются, впрочем, Хаш заявил, что речь идет о нескольких тысячах Switchblade 600 в год.

В частности генеральный менеджер добавил, что его компания работает над упрощением эксплуатации Switchblade. Улучшить эффективность применения можно, если тренировки будут проводиться непосредственно в Украине. 

"На сегодня, согласно политике США, подготовка осуществляется за пределами Украины. Поэтому операторам приходится выезжать в Польшу, где мы имеем право проводить тренинги, или в другие места за пределами Украины. Мы пытаемся лоббировать в нашем правительстве, чтобы получить разрешение инструкторам приезжать в Украину. Сейчас у меня есть несколько человек, но они не могут обучать. Они могут только слушать и получать обратную связь. Я думаю, что это будет иметь очень большое значение, если мы упростим процесс", - пояснил он. 

Вооружение в Украине

Во время полномасштабной войны в Украине усилила темпы производства отечественного оружия. Как пример, по словам президента Владимир Зеленского, наша страна способна производить 4 млн дронов каждый год. В частности он также недавно заявил об успешных летных испытаниях баллистической ракеты.

Тем временем глава Министерства обороны Рустем Умеров анонсировал крупную украинскую ракетную программу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине