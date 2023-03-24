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Кабмин принял важное решение по дронам украинского производства

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Киев, Пятница 24 марта 2023 18:15
Кабмин принял важное решение по дронам украинского производства Фото: Кабмин принял важное решение по дронам украинского производства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров утвердил важные изменения, которые помогут развить рынок беспилотников в Украине и ускорить победу в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт", - написал Федоров.

По его словам, решение правительства позволит производителям дронов развиваться более активно и конкурировать с иностранными компаниями. Теперь им не нужно будет тратить время на долгую бюрократическую работу, поскольку допуск БПЛА к эксплуатации ускорили.

Также министр рассказал, что постановление изменило и подход к подобному бизнесу со стороны государства. Прибыль на собственные товары и услуги были сокращена с 30 до 25 процентов.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине утвердили выделение дополнительных 518 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны. Средства, в частности, направят и на дроны.

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