Кабмин принял важное решение по дронам украинского производства
Кабинет министров утвердил важные изменения, которые помогут развить рынок беспилотников в Украине и ускорить победу в войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт", - написал Федоров.
По его словам, решение правительства позволит производителям дронов развиваться более активно и конкурировать с иностранными компаниями. Теперь им не нужно будет тратить время на долгую бюрократическую работу, поскольку допуск БПЛА к эксплуатации ускорили.
Также министр рассказал, что постановление изменило и подход к подобному бизнесу со стороны государства. Прибыль на собственные товары и услуги были сокращена с 30 до 25 процентов.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине утвердили выделение дополнительных 518 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны. Средства, в частности, направят и на дроны.
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