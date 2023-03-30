В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать

В Украине работают над созданием реестра уклонистов от мобилизации. Документ еще не зарегистрирован в Раде, поскольку над ним ведется работа.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский.
"Такая работа ведется. Лично мною подготовлен соответствующий законопроект. Он еще не зарегистрирован, а только написан. Я думаю, что мы его еще будем дорабатывать. Сейчас идут консультации", - сказал он.
По его словам, этот законопроект предусматривает внесение изменений в закон о реестре военнообязанных, где отдельно планируется создать подреестр или субреестр. По этому поводу еще ведутся дискуссии.
"Этот реестр будет касаться лиц, которые должным образом были проинформированы о том, что им предстоит прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, но этого не сделали", - говорит Вениславский.
Как на примере объяснил изданию член комитета ВР, человека, которого дважды проинформировали о необходимости явиться в ТЦК, но он этого не сделал, должны знать в обществе.
"То есть фактически это лицо не выполнило свой конституционный долг, поэтому об этом человеке должны знать в обществе", - считает Вениславский.
Он отметил, что сейчас продолжаются консультации о том, чтобы этот законопроект не нарушал закон о защите персональных данных.
"Как только мы все эти вопросы урегулируем и получим соответствующие выводы, то я думаю, что можно будет его регистрировать. То есть он почти готов. Так как только получу от всех, скажем, экспертов, а также органов власти, то, что этот законопроект не будет нарушать безопасность персональных данных, мы сможем его зарегистрировать", - рассказал Вениславский.
Член комитета ВР пояснил, что эта открытость данных об уклонистов состоит в том, чтобы все могли видеть, что, например, кто-то из знакомых, друзей, родных уклоняется от призыва по мобилизации - своей конституционной обязанности.
Напомним, ранее также сообщалось, что в Раде рассматривают возможность отправки повесток через мессенджеры.
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