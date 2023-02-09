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Польша расширила возможности использования украинских документов: что нужно знать

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Польша, Четверг 09 февраля 2023 21:25
Польша расширила возможности использования украинских документов: что нужно знать Фото: Польша расширила возможности использования украинских документов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Польша расширила возможности использования украинских документов, разрешающих участие в дорожном движении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Как сообщается, это стало возможным после внесения Польшей изменений в Закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства". Новые нормы были приняты 13 января 2023 года.

Согласно этим изменениям, водительское удостоверение, выданное в Украине, считается действительным на территории Польши до 31 декабря 2023 г. даже, если срок действия такого удостоверения истек.

Кроме того, все граждане, въехавшие на территорию Польши автомобилем на государственных регистрационных номерных знаках Украины и имеющие свидетельство о регистрации транспортного средства, выданные в нашей стране, могут свободно передвигаться по территории Республики до 31 декабря 2023 без выезда на территорию Украины.

Это положение касается всех граждан Украины, легально находящихся на территории Республики Польша - в том числе и находившихся на территории страны до 24 февраля 2022 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцы могут обменять водительские права в двух городах Польши - в Варшаве и Гданьске.

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