В Украине планируют разработать Социальный кодекс: Шмыгаль раскрыл детали

Правительство Украины намерено разработать и способствовать утверждению Социального кодекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека", - отметил Шмыгаль.
При этом он не раскрыл более детальных подробностей о том, когда именно начнется разработка такого Социального кодекса.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну.
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