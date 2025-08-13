ua en ru
В Украине повысили размер зарплат для специалистов по сопровождению ветеранов: сколько получат

Среда 13 августа 2025 19:57
UA EN RU
В Украине повысили размер зарплат для специалистов по сопровождению ветеранов: сколько получат Фото: Сопровождение ветеранов в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое устанавливает минимальную зарплату для специалистов по сопровождению ветеранов на уровне 25 000 гривен за полный месяц работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Согласно документу, минимальная заработная плата для специалистов по сопровождению ветеранов в Украине должна быть не менее 25 000 гривен в месяц, в зависимости от квалификационной категории.

Также предусмотрены надбавки:

  • за особый характер труда - до 50% должностного оклада;
  • за сложность и напряженность работы - до 50% должностного оклада.

Другие надбавки, предусмотренные постановлением №1298 от 30.08.2002, для этой категории работников не начисляются.

Зарплата формируется из должностного оклада, надбавок и премий по результатам работы. В то же время минимальная гарантированная сумма не применяется в случае несвоевременного выполнения задач, низкого качества работы или нарушений трудовой дисциплины - в таком случае руководитель должен сообщить в Министерство по делам ветеранов Украины.

Кто такие специалисты по сопровождению ветеранов и что они делают

Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц - это специалист в громадах, который помогает ветеранам, демобилизованным Защитникам и членам их семей адаптироваться к гражданской жизни после службы. Он обеспечивает индивидуальное сопровождение, первичное консультирование и всестороннюю поддержку, включая социальные, медицинские, юридические и психологические услуги.

Согласно данным Минветеранов сейчас для специалистов по сопровождению ветеранов предусмотрена средняя заработная плата в размере 17 860 гривен.

Такие специалисты сопровождают:

  • ветеранов войны и демобилизованных лиц;
  • членов семей погибших ветеранов и Защитников;
  • пострадавших участников Революции Достоинства и их семей;
  • лиц с особыми заслугами перед Родиной.

В их основные обязанности входит:

  • информирование о правах, социальных гарантиях, услугах, жилье, трудоустройстве и реабилитации;
  • предоставление кризисной психологической помощи;
  • сбор аналитики и контроль потребностей ветеранов;
  • координация работы с другими организациями и службами;
  • помощь в заполнении документов и представительство интересов ветеранов.

Специалист должен применять индивидуальный подход, понимает специфику ветеранов, включая посттравматическое стрессовое расстройство, и координирует услуги от государственных и общественных организаций.

Ранее РБК-Украина писало, что кандидаты на должность специалиста по сопровождению ветеранов должны подавать заявки исключительно в электронной форме через платформу е-Ветеран. Для отбора требуется высшее образование не ниже бакалавра в определенных областях, а приоритет будет предоставляться ветеранам, членам семей погибших и кандидатам с опытом социальной работы, способным эффективно помогать ветеранам в адаптации и реабилитации.

Также мы рассказывали, что специалистов по сопровождению ветеранов могут работать и в учреждениях здравоохранения. Это должно улучшить эффективность программ поддержки ветеранов.

