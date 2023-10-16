В Украине подтвердили возвращение четырех детей, которых ранее депортировала РФ

По его словам, речь идет о трех мальчиках - шести, трех и девяти лет, а также 17-летней девушке.

Это произошло в рамках реализации плана действия президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Что этому предшествовало

The Washington Post писало, что Россия согласилась вернуть в Украину четырех депортированных детей по результатам переговоров при посредничестве Катара.

Отмечается, что роль Катара в переговорах, которые длились несколько месяцев, возникла по просьбе украинского правительства. Представительницы МИД Катара Лольва аль-Хатер отметила, что в последние недели катарские официальные лица ведут "непрерывный диалог с нашими украинскими и российскими коллегами".

Депортация украинских детей

Отметим, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В июне первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.