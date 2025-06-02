В Украине проверят законность выплат социальных стипендий

В Украине право на социальные стипендии имеют дети-сироты и внутренне перемещенные лица. Минфин планирует провести проверку данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект приказа Минфина, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.
Проект содержит Методику верификации социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.
Согласно документу, верификация социальных стипендий осуществляется путем сравнения данных, предоставленных реципиентом для назначения социальных стипендий, которые предоставило Министерство социальной политики, и сведений субъектов предоставления информации (МОН, Минветеранов, Минюста, МВД, ГНС, ГМС, Минразвития и т.д.).
Методикой также предусмотрено определить этапы осуществления верификации социальных стипендий.
"Реализация положений приказа будет способствовать повышению уровня социальной справедливости (помощь от государства получат именно те, кто в ней нуждается), увеличению уровня адресности государственных выплат", - говорится в документе.
Согласно закону Украины "О верификации и мониторинге государственных выплат" верификация - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.
К государственным выплатам относятся пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Право получать социальные стипендии, в частности, имеют студенты (курсанты) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, тех, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).
Также право распространяется на детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица:
Базовый размер социальной стипендии составляет 890 гривен.
Напомним, в Украине готовят единую методику верификации льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
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