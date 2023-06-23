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В Украине проверят все мосты и путепроводы, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине создадут комиссию, которая займется проверкой всех мостов и путепроводов по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Премьер-министр (Денис - ред.) Шмыгаль доложил также о сложной ситуации с состоянием мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве. Состояние откровенно опасное. Есть решение СНБО создать комиссию по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране. Ответственный за проверку вице-премьер (Александр - ред.) Кубраков", - отметил глава государства, комментируя итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что мосты являются важными объектами, которые уже несколько раз подвергались атакам российских оккупантов.

В частности, враг массово разрушал мосты в Херсонской области, в том числе во время украинского контрнаступления, в ходе которого была освобождена правобережная часть региона.

Также недавно российские оккупанты ударили ракетами по мосту в Черниговской области, он был разрушен.

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Владимир ЗеленскийСНБОмістВойна России против Украины