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В Украине проверят, на что Нацполиция тратила бюджетные средства в последние пять лет

16:30 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Украине проверят, на что Нацполиция тратила бюджетные средства в последние пять лет Фото: Нацполиция попала под плановый финансовый аудит (facebook.com.patrolpolice.gov.ua)
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Госаудитслужба начинает плановую проверку Нацполиции – будут проверять финансы и управление денежными средствами с 2022 по 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную аудиторскую службу Украины.

Государственная аудиторская служба в ноябре начинает плановый государственный финансовый аудит Национальной полиции.

Проверка будет охватывать период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Аудиторы проанализируют выполнение правоохранительным органом двух ключевых бюджетных программ, обеспечивающих деятельность руководства Нацполиции, ее подразделений и учреждений.

Также специалисты проведут ревизию 36 территориальных органов и управлений ведомства.

В ходе контрольных мероприятий аудиторы сосредоточятся на законности и эффективности управления бюджетными деньгами.

В частности, специалисты проверят, использовали ли средства по целевому назначению.

Кроме того, проверка будет касаться полноты и достоверности финансовой отчетности, а также возможных рисков в финансово-хозяйственной деятельности полиции.

Завершить аудит планируется в первом квартале 2027 года. После этого результаты проверок и ревизий будут переданы на рассмотрение Кабинету Министров и Министерству внутренних дел.

Напомним, что двоих сотрудников Национальной полиции, фигурирующих в деле "Карфаген", привлекают к уголовной ответственности.

Как сообщил глава ведомства Иван Выговский, их планируют уволить уже в ближайшее время.

Ранее стало известно, что фигурант дела "Карфаген" Владимир Ценов отстранен от должности первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Такое решение было принято на время проведения служебного расследования по подозрению во взяточничестве.

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