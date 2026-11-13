В Украине проверят, на что Нацполиция тратила бюджетные средства в последние пять лет

Госаудитслужба начинает плановую проверку Нацполиции – будут проверять финансы и управление денежными средствами с 2022 по 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную аудиторскую службу Украины.

Государственная аудиторская служба в ноябре начинает плановый государственный финансовый аудит Национальной полиции.

Проверка будет охватывать период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Аудиторы проанализируют выполнение правоохранительным органом двух ключевых бюджетных программ, обеспечивающих деятельность руководства Нацполиции, ее подразделений и учреждений.

Также специалисты проведут ревизию 36 территориальных органов и управлений ведомства.

В ходе контрольных мероприятий аудиторы сосредоточятся на законности и эффективности управления бюджетными деньгами.

В частности, специалисты проверят, использовали ли средства по целевому назначению.

Кроме того, проверка будет касаться полноты и достоверности финансовой отчетности, а также возможных рисков в финансово-хозяйственной деятельности полиции.

Завершить аудит планируется в первом квартале 2027 года. После этого результаты проверок и ревизий будут переданы на рассмотрение Кабинету Министров и Министерству внутренних дел.