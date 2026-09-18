В Украине пересмотрят количество чиновников, у министров может быть меньше заместителей

Кабинет министров Украины начинает процесс усовершенствования системы государственного управления. Будут пересмотрены должности в министерствах и ведомствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Количество работников госаппарата пересмотрят

По словам Корецкого, госаппарат в условиях войны должен работать быстрее и эффективнее.

"Правительство определило конкретные шаги по совершенствованию системы госуправления. Будет проведен комплексный анализ - где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации", - говорит он.

Правительство приняло решение пересмотреть численность работников ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти Украины - ред.).

"Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОИВ. После детального анализа будет определена объективная потребность в численности работников в соответствии с реальным объемом задач и функциями государства", - пишет Корецкий.

Усиление цифровизации

Отдельным направлением Корецкий назвал цифровизацию. Кабмин проанализирует цифровое управление и автоматизацию внутренних процессов в ЦОИВ.

Премьер считает, что государство не должно тратить время и ресурсы, если можно использовать цифровые инструменты.

Образование госуправленцев

Корецкий пообещал изменить подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями Украины. Руководители министерств и ЦОИВ уже получили соответствующие поручения.