В Украине пенсионеры могут получить помощь от ООН: кто может рассчитывать
С августа прошлого года украинские пенсионеры могут рассчитывать на денежную помощь в рамках реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Финансовая помощь предоставляется получателям пенсий, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.
Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины.
Выплата помощи производится без обращения лица в ВПП или в Пенсионный фонд Украины.
Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры, которые соответствуют следующим условиям:
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получают пенсию в размере менее 3250 гривен;
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проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
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не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.
Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской области.
Пенсии в Украине
Заметим, что в Украине пенсия за выслугу лет может быть назначена только отдельным сотрудникам, долго работавшим и имеющим большой страховой стаж.
Как сообщалось, желающие принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут заключить новые договоры на 2024 год.
Следует отметить, что размер будущей пенсии в Украине можно сосчитать самостоятельно. Для этого Пенсионный фонд создал специальный онлайн-калькулятор.
Напомним, ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.
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