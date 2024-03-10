В Україні пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН: хто може розраховувати

З серпня минулого року українські пенсіонери можуть розраховувати на грошову допомогу в межах реалізації спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Фінансова допомога надається одержувачам пенсій, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.

Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 гривень;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Наразі виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Пенсії в Україні

Зауважимо, що в Україні пенсія за вислугу років може бути призначена лише окремим співробітникам, які довго працювали та мають великий страховий стаж.

Як повідомлялось, охочі взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть укласти нові договори на 2024 рік.

Слід зазначити, що розмір майбутньої пенсії в Україні можна порахувати самостійно. Для цього Пенсійний фонд створив спеціальний онлайн-калькулятор.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

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