В Украине ОСМД, больницы и школы уже получили миллион LED-ламп в обмен на лампы накаливания

По состоянию на 16 октября был произведен заказ и обмен в отделениях "Укрпочты" более миллиона энергосберегающих ламп.

Всего с начала действия программы с февраля граждане обменяли уже более 20 млн ламп.

"Тех же, кто еще не успел приобщиться к обмену старых ламп на новые светодиодные, призываем не медлить. Ведь зима уже близко. И разумное использование энергоресурсов снова становится максимально актуальным вопросом для стабильной работы украинской энергосистемы", - отметили в Минэкокномики.

Как подсчитали специалисты, переход на современный тип ламп позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.

Все юридические лица могут обменять:

по 3 лампы на 10 кв. метров в аудиториях, процедурных палатах, помещениях жилищного фонда управляющего многоквартирного дома, ОСМД;

по 2 лампы на 10 кв. метров для мест общего использования.

Для обмена старых ламп накаливания на LED-лампы, необходимо отправить запрос на получение LED-ламп через портал Дія и выполнить следующие шаги:

авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП юридического лица;

проверить информацию о предприятии;

перейти в раздел - Услуги и выбрать обмен лампочек и начать заполнение запроса на потребность;

указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;

указать местонахождение организации;

проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;

подписать запрос о необходимости КЭПом юридического лица.

В течение недели представители "Укрпочты" свяжутся по указанному номеру телефона и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.

Программа обмена ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

Украинцы через портал "Дія" уже обменяли более 20 млн. старых ламп.

11 августа Кабинет министров расширил программу обмена ламп.

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