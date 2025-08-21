RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине обновляют школьное питание: когда обеды станут бесплатными для всех

Фото: Школьный обед (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

В Украине планируют значительно расширить программу бесплатного горячего питания для школьников.

РБК-Украина сообщает, что об этом заявили первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Юлия Свириденко во время конференции "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу".

По словам Зеленской, реформа школьного питания - это не только обновленные столовые и современные пищеблоки, но и ощущение стабильности и заботы для детей в военное время. Она напомнила, что уже модернизировано более 1000 пищеблоков, более 6500 поваров прошли обучение в кулинарных хабах, а 1,5 млн учеников начальных классов ежедневно получают бесплатные обеды.

"Школьный обед сегодня - это не только о здоровье, но и о поддержке, защищенности и общей ответственности общества, учителей и родителей", - подчеркнула первая леди.

Свириденко со своей стороны заявила, что правительство готовит следующий шаг - обеспечить бесплатным качественным питанием всех школьников с 1 по 11 класс на всей территории страны со следующего года. Для этого в бюджете будут искать дополнительные ресурсы.

Для кого предусмотрено бесплатное питание в школах

В начале лета заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что с сентября 2025 года в школах прифронтовых громад учеников 5-11 классов обеспечат бесплатным горячим питанием.

По его словам, за два года количество детей, получающих бесплатные школьные обеды, выросло с 900 тысяч до 1,6 млн. Следующим этапом станет расширение программы - на всех учеников 5-6 классов во всех регионах.

Напомним, с начала 2025 года все ученики начальных классов начали бесплатно получать горячие обеды в школах. На это в госбюджете предусмотрели 2,9 млрд гривен, которые пойдут общинам как субвенция.

РБК-Украина ранее писало, что в школьных буфетах запрещено продавать продукты с высоким содержанием сахара, соли, трансжиров, искусственных добавок, непастеризованные молоко и соки, газированные и энергетические напитки, кофе, а также домашнюю продукцию. Это делается для обеспечения здорового питания учащихся.

