Кабмин изменил правила по жилью для переселенцев, будут проверки

Кабинет Министров принял изменения в Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц. Среди нововведений - обязательный мониторинг помещений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины
Правительство ввело обязательный мониторинг помещений перед их включением в перечень мест временного проживания. Это должно обеспечить соответствие объектов установленным требованиям и надлежащие условия для проживания людей.
Отдельно уточнен порядок заключения и продления договоров пользования жилыми помещениями, а также урегулированы основания и процедура прекращения таких договоров.
Для переселенцев, которые по определенным причинам не имеют документов, удостоверяющих личность, увеличены сроки временного проживания на период оформления необходимых документов.
Отныне внутренне перемещенные лица должны быть заблаговременно письменно проинформированы о решении о переселении.
Изменения предусматривают меры, направленные на поддержку занятости трудоспособных лиц, проживающих в местах временного проживания.
Обновлены также инструменты мониторинга таких объектов - в частности, форма чек-листа для оценки состояния и обустройства помещений.
"Для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, место временного проживания должно быть не просто крышей над головой, а безопасным и комфортным пространством с четкими и справедливыми правилами. Принятые изменения усиливают защиту прав внутренне перемещенных лиц, делают процедуры более прозрачными и учитывают современные вызовы", - заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Напомним, в апреле 2026 года Кабмин также расширил условия выплат для детей и нетрудоспособных ВПЛ, а в "Дії" действует программа жилищных ваучеров на 2 млн грн для ВПЛ-ветеранов с временно оккупированных территорий.