В Украине обновили ПДД: что нужно знать водителям

По данным правоохранителей, изменения в основном обусловлены необходимостью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Что изменилось?

Дни ходовые огни должны быть включены постоянно

Ранее, с целью обозначения транспортного средства, движущегося в светлое время суток вне населенного пункта, с 1 октября по 1 мая должны были быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Теперь такой временной интервал отменен, а указанное правило для транспортных средств применяется постоянно.

Практика постоянного применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран.

По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию дневных ходовых огней (ближнего света фар) количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10-15%.

Дети в авто

Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка - 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

"Использование детских удерживающих систем - это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизни и здоровья, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы", - пояснили правоохранители.

Езда на автомагистралях

На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками:

5.42.1,

5.42.2,

5.42.3,

5:43

6.15;

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.