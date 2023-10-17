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В Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о баллистике

Вторник 17 октября 2023 16:21
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В Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о баллистике Фото: воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 17 октября, днем была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные Силы Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - пишут Воздушные силы.

По состоянию на 16:20 тревога объявлена в Киеве, центральных, южных и северных областях.

Следует заметить, что в последнее в Киеве воздушная тревога была объявлена ночью 2 октября. Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях и сохранять спокойствие.

Карта тревог:

В Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о баллистике

Обстрел территории Украины 8 октября

Российские военные вчера, 8 октября, наносили удары преимущественно по приграничным областям и регионам, в которых ведутся боевые действия.

Так, россияне атаковали Херсон и Берислав. Из-за обстрела областного центра пострадали три человека, а Берислав - один человек.

Также российские военные в очередной раз атаковали территорию Харьковской области. Сегодня, 8 октября, в результате обстрела погибла женщина.

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Война России против Украины воздушная тревога
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