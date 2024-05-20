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В Украине объявили масштабную тревогу: что известно (отбой)

Понедельник 20 мая 2024 10:10
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В Украине объявили масштабную тревогу: что известно (отбой) Фото: в Украине объявили масштабную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 10:01 воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины.

В Украине объявили масштабную тревогу: что известно (отбой)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:03 (alerts.in.ua)

Как объясняют в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога связана со взлетом истребителя МиГ-31К, который является также носителем ракет "Кинжал".

Более того, в 09:56 было сообщение об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Тогда же Воздушные силы также предупредили о ракете в направлении Миргорода, которая затем полетела через Полтавскую область.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 10:34, в областях постепенно начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

Массированные обстрелы России

Последние месяцы российские террористы усилили удары по территории Украины. Только в ночь на 20 мая враг применил против страны:

  • баллистическую ракету "Искандер-М", которую запустил в направлении Харьковской области;
  • 29 БпЛА типа "Шахед".

В целом противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 29 "Шахедов" в:

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Полтавской;
  • Львовской областях.

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