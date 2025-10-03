ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов"

Украина, Пятница 03 октября 2025 20:51
UA EN RU
В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов" Иллюстративное фото: в России взлетел МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине в пятницу, 3 октября, вечером объявили воздушную тревогу по всей стране. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Военные предупредили, что ракетная опасность по всей стране.

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя &quot;Кинжалов&quot;Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

По информации Воздушных сил, МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка".

МиГ-31К

МиГ-31К - это специализированная модификация советского двухместного сверхзвукового перехватчика МиГ-31, которую адаптировали для нанесения ударов по наземным целям с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Самолет оснащен облегченной конструкцией: убраны некоторые средства, не относящиеся к выполнению ударных задач, чтобы обеспечить место и грузоподъемность для тяжёлой ракеты.

При пуске "Кинжала" МиГ-31К фактически действует как первая ступень: самолёт разгоняется на большой высоте и скорости, после чего ракета отделяется и продолжает путь к цели.

К слову, сегодня российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Донецкой области. В результате атаки Краматорск частично остался без света, а Дружковка и Константиновка - полностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным