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В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Фото: в Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине вечером, 31 июля, объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили военные.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:14

Отметим, при взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч, что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.

Кроме того, "Кинжал" может маневрировать в течение всего полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Обновлено 21:23

В Украине отбой воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

 

Атака на Киев 31 июля

Напомним, в ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами. Сильнее всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы.

Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет.

По последним данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере 15 человек, среди которых двое детей. Пострадали более 130 человек.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеВоздушные силы УкраиныВоздушная тревогаМіГ-31КРакетная атака