В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили военные.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:14

Отметим, при взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч, что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.

Кроме того, "Кинжал" может маневрировать в течение всего полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Обновлено 21:23

В Украине отбой воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.