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В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов"

Иллюстративное фото: РФ подняла в воздух МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины в среду, 30 июля, днем объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Более детальной информации военные не раскрывают.

Ракета "Кинжал"

При взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч (примерно 10 Махов), что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.

Кроме того, "Кинжал" может маневрировать на всем протяжении полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

К слову, 28 июля во время массированного удара по Украине российские оккупанты использовали три ракеты "Кинжал". Тогда их целью стал Староконстантинов Хмельницкой области.

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МіГ-31КВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога