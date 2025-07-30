В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов"

Ракета "Кинжал"

При взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч (примерно 10 Махов), что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.

Кроме того, "Кинжал" может маневрировать на всем протяжении полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

К слову, 28 июля во время массированного удара по Украине российские оккупанты использовали три ракеты "Кинжал". Тогда их целью стал Староконстантинов Хмельницкой области.