В Украине объявили очередную масштабную тревогу: Россия подняла в воздух МиГ-31К

По состоянию на 19:13 тревога объявлена во всех областях Украины.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

По информации Воздушных сил, тревога связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты последнее время усиленно атакуют Украину при помощи ракет и ударных дронов.

Последняя масштабная атака произошла 16 августа, когда россияне пытались бить по нашей стране при помощи дронов-камикадзе.

Большую часть БПЛА враг направил в сторону Одесской и Николаевской областей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить там 13 "Шахедов", но были и попадания.

В частности, оккупанты ударили по порту "Рени", в результате чего там были повреждения и пожар.