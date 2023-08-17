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В Украине объявили очередную масштабную тревогу: Россия подняла в воздух МиГ-31К

Фото: в Украине объявили очередную масштабную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 17 августа, уже трижды за сутки объявляют масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 19:13 тревога объявлена во всех областях Украины.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот) 

По информации Воздушных сил, тревога связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". 

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты последнее время усиленно атакуют Украину при помощи ракет и ударных дронов. 

Последняя масштабная атака произошла 16 августа, когда россияне пытались бить по нашей стране при помощи дронов-камикадзе. 

Большую часть БПЛА враг направил в сторону Одесской и Николаевской областей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить там 13 "Шахедов", но были и попадания. 

В частности, оккупанты ударили по порту "Рени", в результате чего там были повреждения и пожар. 

 

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Война России против Украинывоздушная тревога