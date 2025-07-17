В Украине объявлено штормовое предупреждение - какие регионы в опасности

По данным синоптиков, наиболее сложные погодные условия ожидаются в пяти западных областях - Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой, где прогнозируют сильные дожди. Для этих регионов объявлен оранжевый уровень опасности (II уровень).

В Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем в Житомирской областях прогнозируют значительные дожди, а также грозы по всей территории страны (кроме запада). На Левобережье местами возможен град и шквалы скоростью 15-20 м/с. Для этих регионов объявлен желтый уровень опасности (І уровень).

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических и коммунальных служб, а также движение транспорта.